Club Brugge en Standard azen op jonge Belg: "Een profiel waar veel clubs naar zoeken"

Na Standard, toont nu ook Club Brugge interesse. “De kans bestaat dat we hem kwijtraken”, vertelt Yannick Ferrera in Het Belang van Limburg. “Dat is de keerzijde van een mooi seizoen: de kans dat je sterkhouders vertrekken, wordt groter.”

Ferrera begrijpt ook waarom de topclubs aan Vanlerberghe denken. “Jordi is jong, heeft veel kwaliteiten, is een Belg en is sinds kort ook belofteinternational. Dat is een profiel waar veel clubs naar zoeken.”

Spelen

“Ik hoop dat hij blijft, maar anderzijds gun ik hem ook wel een mooie transfer. Wel ben ik overtuigd dat hij op deze leeftijd zoveel mogelijk aan spelen moet toekomen. Dat is het allerbelangrijkste. Gelukkig heeft Jordi een goede entourage en zal hij, als het zover is, de juiste beslissing maken.”