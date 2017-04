Stapje dichterbij: Videoref maakt voor de allereerste keer intrede in clubcompetitie

Het VAR-systeem (Video Assistant Referee) was er voor de eerste keer tijdens Melbourne City-Adelaide United, maar de videoref was niet nodig in deze wedstrijd. Dit testproject van FIFA zal zeker in gebruik blijven tot het einde van het seizoen. Ook de Engelse FA is ermee bezig om de videoref in te voeren naar volgend seizoen toe.

We zagen de videoref wel al eens in actie tijdens de oefeninterland Frankrijk-Spanje vorige maand. Toen werden er zelf twee beslissingen verbeterd op basis van de beelden, waaronder een doelpunt van de Fransen.