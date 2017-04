De Vlieger stemt in: "Logisch dat hij de nieuwe coach van Club Brugge wordt"

door Yannick Lambrecht

Geert De Vlieger vindt Felice Mazzu een uitstekende trainer voor Club Brugge

Terwijl Club Brugge de handen vol heeft in de titelstrijd, stapelen de geruchten over een trainerswissel zich op. Michel Preud'homme zal er waarschijnlijk mee stoppen in Brugge na dit seizoen, en een mogelijke vervanger is Felice Mazzu.