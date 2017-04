Danish Dynamite van de Gaverbeek: "Hopelijk kan ik er nog van genieten"

Henrik Dalsgaard is een rechtsvoetige flankverdediger, maar ook zijn linker bevat een natuurlijke dosis Danish Dynamite. Hij verschalkte Silvio Proto gisteren met een heerlijke trap. Voor wie het zou gemist hebben...

De 'mindere linker' van Henrik 'Robben' Dalsgaard... 😱🤤 pic.twitter.com/qAIZaySuRa — Play Sports (@playsports) 7 april 2017

"Deze keer scoorde ik met mijn linkervoet", glimlacht Dalsgaard. De Deen was vorige week namelijk ook trefzeker. "Maar ik moet toegeven dat ik liever win en niet scoor. Al kan ik er hopelijk morgen (vandaag, nvdr.) wel van genieten."

Het hoeft allemaal niet meer voor Essevee, maar Dalsgaard had graag nog eens gevierd. "We begonnen heel goed aan de wedstrijd. Maar opnieuw leden we te veel balverlies op cruciale plaatsen. Dat moet toch nog uit ons spel."