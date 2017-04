Hilarisch: Mario Balotelli scoort twee keer, maar viert nog een derde op het vliegveld

Balotelli mocht gisteren voor het eerst sinds een lange tijd nog eens de held spelen. Na de twee goals tegen Lille vierde hij op het vliegveld nog een dere, zo lijkt het. Op zijn knieën gleed hij door de metaaldetector, zoals alleen Balotelli dat zou kunnen.

Hij doet het overigens erg goed dit seizoen, met dertien goals in negentien competitieduels. Nice behoudt ook een zeer goeie kans op de titel. De seizoensrevelatie in Frankrijk staat voorlopig op de tweede plaats, één puntje onder Monaco en twee punten boven Paris Saint-Germain.

Super Mario strikes again! 🔥 #LOSCOGCN Live on Eleven Sports 2 & https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/CtFOPQC2vq

And there's number two! ⚽⚽ @FinallyMario#LOSCOGCN Live on Eleven Sports 2 & https://t.co/VgdsItLhoh pic.twitter.com/AEqY6Wrt5x