Mourinho doet geheimzinnig, maar lijkt erg slecht nieuws te hebben voor Januzaj

Manchester United-trainer José Mourinho liet namelijk weten dat hij een beslissing heeft genomen omtrent de toekomst van Januzaj. “Maar die ga ik jullie niet vertellen”, tekende Het Laatste Nieuws op uit de persbabbel van de Portugese oefenmeester.

Toch is de kans groot dat Januzaj na afloop van het seizoen moet opkrassen bij The Red Devils. Onze landgenoot maakte de voorbije jaren te weinig progressie en slaagde er niet in om te laten zien dat hij in potentie een speler voor Manchester United is.

Naar Frankrijk?

Volgens Het Laatste Nieuws hebben Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Monaco en Olympique Lyon nog steeds contact met de entourage van Januzaj. Die entourage werd evenwel nog niet op de hoogte gebracht van Mourinho’s besluit.