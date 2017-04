Beerschot-Wilrijk meldt belangrijk en heuglijk nieuws

Via zijn officiële kanalen maakte Beerschot-Wilrijk bekend dat het met zijn huidige technische staf naar de 1B-reeks trekt. Dat wil zeggen dat hoofdtrainer Marc Brys, zijn assistenten Issame Charaï en Marc Noë en keeperstrainer Bram Verbist op het Kiel blijven.

Bij Beerschot-Wilrijk zijn ze zeer te spreken over het werk van Brys en zijn staf. De cijfers spreken voor zich: 23 competitiezeges, 2 draws en 2 verliespartijen. Ook over het voetbal is de club tevreden: er wordt aanvallend en spectaculair voetbal op de mat gelegd, zo klinkt het op de webstek van de club.