Het Lisp moet terug vollopen: "Hopelijk doen de supporters dat binnenkort ook"

"Iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Zelf had ik het ook even moeilijk met Erics ontslag. We waren namelijk heel close," zegt Janssens in Het Laatste Nieuws. "Maar oké, ik word nog altijd betaald door Lierse en dus moest ik door. De knop omdraaien was de boodschap. Hopelijk doen de supporters dat binnenkort ook. Een paar goede resultaten kunnen daar misschien bij helpen."

Geen zorgen

De vervanger van Van Meir is Fred Vanderbiest, Janssens heeft vertrouwen in hem. "We werkten in het verleden al goed samen en hebben nu overlegd hoe het nog beter kan. Fred is een jonge trainer, die het voorbije jaar veel heeft meegemaakt. Al die ervaringen gaan hem alleen maar sterker maken."