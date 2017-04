Preud'homme beseft: "We spelen niet ons beste voetbal en een aantal spelers niet op niveau"

"Druk of ongeduldig? Ik weet het niet" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Daarom hadden we ook veel moeilijkheden in de eerste helft”, benadrukte Preud’homme. Al was de coach van Club niet blind voor de mindere prestatie van heel wat van zijn jongens. “Een aantal spelers was niet op niveau. Hoe dat precies komt? Ik weet het niet, want wij (technische staf, nvdr.) doen iedere week opnieuw ons uiterste best om de spelers klaar te stomen.”

“Maar als ik naar de prestaties van sommige spelers in de eerste helft kijk, tja… Dan was het op sommige momenten niet goed genoeg. Heeft dat te maken met druk of zijn ze iets te ongeduldig… Ik weet het niet”, besloot Preud’homme.