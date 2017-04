Invallers Coutinho en Firmino schitteren voor Liverpool, geen Kompany of De Bruyne

Liverpool won na een achterstand met 1-2 van Stoke City dankzij doelpunten van Coutinho en Firmino, allebei ingevallen bij de rust. Mignolet stond zoals altijd in doel bij Liverpool. Ook Origi mocht starten als diepe spits, maar hij werd wel gewisseld voor Sturridge in de 68ste minuut. Zeker de winning goal van Firmino met ook een prachtige assist van Coutinho moet u gezien hebben.

Zowel De Bruyne als de teruggekeerde Kompany bleven op de bank bij Manchester City. Een vreemde beslissing van Guardiola, maar goed ingeschat want hun bijdrage was ook niet nodig. Ze wonnen comfortabel met 3-1 en blijven vierde, maar kunnen met een match minder nog over Liverpool springen.

West Bromwich Albion verloor met 0-1 van Southampton, Chadli speelde de volledige wedstrijd.

Overzicht van de Engelse Premier League: