Beerschot wint, maar spanning in SAL is weg: "En toch zijn we nog bijzonder gemotiveerd!"

Ook de jarige Jaric Schaessens, de kapitein van Beerschot-Wilrijk werd zaterdag 23, beseft dat de spanning in de Super Amateur Liga is verdwenen. "Maar we zijn wel nog allemaal gemotiveerd. Wij willen gewoon kampioen worden en liefst met zo veel mogelijk punten voorsprong. Maar ik geef toe dat het aftellen is naar de titelmatch. Tot dan moeten we gewoon elke wedstrijd proberen winnen."

De wedstrijd tegen Sprimont kende hoogtes en laagtes, zoals wel vaker het geval was bij thuiswedstrijden van Beerschot-Wilrijk na de winterstop. "We waren nochtans goed gestart en kwamen al na 10 minuten op voorsprong. Na de gelijkmaker van de bezoekers bleven we goed voetballen, al werden we wat onrustiger en onzuiverder in de zone van de waarheid. We probeerden het iets te veel met de lange bal, terwijl we wisten dat ze achterin grote jongens hadden staan."

We probeerden het iets te veel met de lange bal, terwijl we wisten dat ze achterin grote jongens hadden staan.

Geduld

"Tijdens de rust heeft de coach een beetje bijgestuurd. Of hij kwaad is geworden? Nee, hij vertelde gewoon dat we geduldig moesten blijven voetballen en dat heeft goed uitgepakt. We scoorden snel twee keer en dan was de match gespeeld", aldus Schaessens, die zijn verjaardag geen extra glans kon geven met een doelpunt. "Ik had graag willen willen scoren, maar we winnen en dat is het belangrijkste."