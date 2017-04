Hoop groeit bij STVV: "Wie weet kunnen we meestrijden voor dat Europese ticket"

Na de overwinning van vorig weekend tegen Waasland-Beveren, is STVV met 4 op 6 prima aan play-off 2 begonnen. "Een puntje is niet slecht, maar in de tweede helft zat er meer in", aldus Mechele. "Voor de pauze stonden we constant één tegen één achteraan en daar vonden we geen antwoord op. In de tweede helft stonden we compacter."

"Al bij al mogen we tevreden zijn met een punt, zeker met onze uitreputatie"

De huurling van Club Brugge houdt wel een dubbel gevoel over aan het gelijkspel. "Je mag blij zijn dat je hier een punt pakt, maar je weet ook dat Standard niet zo goed draait de laatste weken. Maar al bij al mogen we tevreden zijn met een punt, zeker met onze uitreputatie."

"Nu spelen we twee thuiswedstrijden, dus we zien wel wat er komt. Je wil elke wedstrijd winnen en zo dicht mogelijk eindigen in de rangschikking. Wie weet kunnen we dan wel meestrijden voor dat Europese ticket", besluit Mechele.