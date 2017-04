Club Brugge ziet nog maar eens een basispion uitvallen

Na de rust bleef Benoit Poulain namelijk in de kleedkamer, Björn Engels moest hem komen vervangen. Tijdens de rust gaf assistent-trainer Philippe Clement al aan dat Poulain last had aan de bil.

Iets wat Preud’homme na afloop van de wedstrijd bevestigde. “Benoit zei me dat hij last heeft aan de bil”, aldus de T1 van Club. Hoe erg Poulain er aan toe is, is nog niet duidelijk. Dat zal tijdens de komende dagen moeten blijken.

Lappenmand vol met sterkhouders

De lappenmand van Club Brugge ligt overigens al vol genoeg. Momenteel zijn ook Jelle Vossen, José Izquierdo, Lior Refaelov en Abdoulay Diaby uit de roulatie. Anthony Limbombe maakte zaterdagavond na enkele maanden blessureleed zijn wederoptreden.