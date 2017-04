Het kan verkeren zeg! Enkele maanden geleden nog verguisd, nu maakt Mourinho Fellaini kapitein van Man United

Fellaini kreeg op bezoek bij Sunderland namelijk de aanvoerdersband om de arm. Toch wel een opvallende gebeurtenis wetende dat bij The Mancunians tal van stervoetballers rondlopen. Nooit eerder deed het een Belg hem voor.

De kapiteinsband staat ook symbool voor de metamorfose die Big Fella onderging. Begin dit seizoen werd de middenvelder nog uitgefloten op Old Trafford, maar manager José Mourinho maakte onze landgenoot weer belangrijk voor ManU.

Fellaini was overigens niet de enige Belg die mocht starten. Jason Denayer verscheen aan de aftrap bij The Black Cats.

Marouane Fellaini is Manchester United captain today. Marouane Fellaini. Marouane Fellaini. Captain of England's most successful club. Wow. pic.twitter.com/Zms1n143Qw