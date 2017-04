Preud'homme zag amper Ã©Ã©n speler van Club Brugge die 'een hele goede wedstrijd' speelde

Zo speelde diepe spits Wesley Moraes een puike wedstrijd. De 20-jarige aanvaller begon net als vorige week aan de match en bewees zijn waarde. Wesley scoorde en werkte ontzettend hard. Naar de zin van Preud’homme.

“De enige die tegen Charleroi een hele goede wedstrijd speelde, is Wesley. Het probleem ligt dus niet echt bij de spits, maar wel rond de spits. Daar hebben we mensen nodig”, aldus Preud’homme na de puntendeling in eigen huis.

Aanval dragen

“We wisten al dat Wesley de aanval kan dragen. We kenden zijn kwaliteiten, anders zouden we hem niet gekocht hebben, hé. Het was vooral zaak om hem op het juiste moment te brengen”, besloot de trainer van Club Brugge.

​