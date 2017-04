Nainggolan en Kums overtuigend aan het feest, Praet blijft steken op een puntendeling

door Diederik Geypen

Overzicht van speeldag 31 in de Serie A

Terwijl in de Jupiler Pro League de play-offs in volle gang zijn, nadert ook in de Serie A de ontknoping. Zondag stonden heel wat duels van speeldag 31 op het menu.