Na Ã©chte spitsengoal scoort Lukaku ook met rechts, en zo zit hij al aan 23 goals in de Premier League!

In een onderhoudende eerste helft tussen Everton en Leicester City, nam Lukaku na amper 23 minuten het vierde doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Voor onze landgenoot reeds zijn 22e doelpunt in de Premier League. Way to go, Big Rom!

Ross Barkley nam het voorbereidende werk op zich en bracht de bal goed voor doel, waar Lukaku de rest deed. Met een rake kopbal liet hij de bezoekende doelman Kasper Schmeichel geen kans. Vlak voor het uur, scoorde Lukaku een tweede keer. Nummer 23 in de competitie. Ook met rechts ging de bal vlot binnen! Bekijk de beelden hieronder: