Kalu, het wapen van Gent:"Ik maak Ã©lke match een impact"

Kalu is sinds zijn komst heel belangrijk voor Gent. Hij is betrokken bij een doelpunt elke 108 minuten. "Ik voel me heel goed, al van de eerste dag dat ik hier was", aldus Kalu. "Het voelt goed aan. Elke wedstrijd die ik speel, kan ik een impact maken. Dat geeft me heel wat vertrouwen."

Zijn uitstekende voorzetten zorgen voor heel wat gevaar, maar ook nu geeft hij de eer aan zijn ploeggenoten. "We hebben heel goeie aanvallers, die scherp naar de eerste, tweede én derde zone snijden", geeft Kalu aan.

Het gaat hier echt een pak sneller -Samuel Kalu

"Een goeie voorzet is voldoende, daar doen ze altijd wel iets mee. Het is één van onze wapens." Kalu paste zich al snel aan, maar toch blijven de verschillen met de Slovaakse competitie groot. "Het is hier veel fysieker en het spel gaat een pak sneller;"

"Ook de trainingen zijn hier een pak zwaarder." We kunnen ons inbeelden dat dat vooral het geval is bij Gent. Benieuwd wat Kalu tegen Anderlecht kan brengen. "Tegen Club speelde ik al twee keer, maar dit is nieuw."