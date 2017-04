Wilfred Ndidi (ex-Genk) in geen tijd sensatie van de Premier League: "Die vergelijking met KantÃ©? Daar luister ik niet naar"

"Het maakt niet uit wat de mensen van me denken of zeggen, of ze Kanté al dan niet beter vinden. Daar luister ik niet naar", aldus Ndidi in een interview met The Guardian. Op enkele weken tijd is de 20-jarige metronoom al uitgegroeid tot een cruciale schakel bij The Foxes.

De gewezen middenvelder van KRC Genk stippelt zijn eigen carrière gestaag uit. "Het enige wat ik wil is mezelf blijven verbeteren. Dat lukt aardig momenteel. Ik blijf daar erg nuchter en geduldig in. Zo geniet ik meer van de teamspirit dan de reacties op mijn persoonlijke manier van voetballen."