AA Gent redde play-off 1: "We wisten dat Anderlecht anders weg was"

Het hield immers de spankracht in play-off 1 in stand. "We wisten dat Anderlecht wellicht weg was als we hier verloren", aldus Gershon. "De druk lag bij Anderlecht, wij hadden hier niets te verliezen én zaten niet ver van de overwinning", ging de Israëliër verder.

Ook Milicevic toonde zich tevreden. "Met vier op zes tegen Club Brugge en Anderlecht mogen we meer dan tevreden zijn. Het is een goeie start aan play-off 1. Of we voor het punt kwamen? Neen, in het moderne voetbal gaat iedereen voor de overwinning."