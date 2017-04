Live Q&A op Facebook: "Club Brugge en Gent doen nog altijd mee"

door Yannick Lambrecht, Johan Walckiers en Redactie vanuit Leuven

door

Onze redactie maakte een nabeschouwing van de tweede speeldag met vragen van de lezers

Foto: © photonews

Play-off 1 voldoet voorlopig nog niet echt aan de verwachtingen, maar alles kan nog. En in play-off 2 hebben we toch al enkele verrassingen meegeaakt. Genoeg om over te praten dus.