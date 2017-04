Niet de afwezige, maar de aanwezige spelers in de picture: "Dan blijft er niet veel over van dit Club Brugge"

Er is al veel gezegd over de afwezige spelers, maar Vandenbempt kijkt vooral naar die die er wel bij zijn. "De spelers die ook het verschil zouden kunnen maken en die er wel bij waren, die waren niet goed. Zoals Hans Vanaken bijvoorbeeld. Dan blijft er niet veel over van dit Club Brugge", klinkt het streng bij Sporza.

En dan is het te begrijpen dat Preud'homme eens uitbarst. "Dan voelt de trainer weer die onmacht die hij ook in de Champions League gevoeld heeft. Er moeten enkele spelers snel beter worden, en de geblesseerden moeten snel terugkeren en meteen op het gewenste niveau. Dat is toch niet zo evident."