Van 'goedmakertje' en 'paniektransfer' tot sterkhouder bij Anderlecht: 'Spajic de onverzettelijke'

Spajic kwam met veel vraagtekens over van Toulouse ondanks zijn adelbrieven uit het verleden. Bij de Franse middenmoter was hij immers slechts bankzitter, terwijl Anderlecht op zoek was naar een degelijke versterking voor zijn defensie die al redelijk wat onder vuur lag op dat moment.

Een goedmakertje voor het missen van Nicolas Lombaerts, zo klonk het. Maar intussen heeft Spajic op eigen kracht alle vooroordelen de wereld uit geholpen. Terwijl hij de eerste seizoenshelft af en toe nog op de bank zat en voor de rest moest depanneren op rechtsachter en als er centraal iemand gekwetst of geschorst was, is hij bij René Weiler onbetwist titularis geworden.

Spajic viel op door zijn professionalisme, werkmentaliteit en onverzettelijkheid. Op training verdiende hij zijn minuten en op matchen toonde hij zich keihard in de duels. Weiler verkoos hem gisteren boven Nuytinck centraal achteraan, omdat hij iets meer defensieve zekerheid uitstraalt, terwijl de Nederlander meer risico legt in zijn interventies.

Zelfs meer dan Kara - die toch opmerkelijk groter is - lijkt Spajic in luchtduels ook onverslaanbaar. Als u ons beelden kan tonen van een duel dat hij gisteren verloor, betalen we u een pintje. Spajic heeft zijn contract verdiend en lijkt de komende jaren een steunpilaar van paars-wit te worden.