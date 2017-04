Ferrera doet wat vele ander coaches beloven: "Waarom niet?"

Op speeldag 1 mochten Van Cleemput en Vanlerberghe aan de match beginnen, tegen Lierse was het de beurt aan Cobbaut en Leal. Diezelfde Cobbaut kreeg ook vorige week al een uur speeltijd, terwijl Peffer al twee keer inviel.

Zeker niet weinig kansen dus voor de eigen jeugd bij Malinwa. Tot vreugde ook van de supporters, die het wel kunnen smaken. En ook de coach is er zich terdege van bewust dat het belangrijk is voor iedereen.

"We moeten ze kansen geven. Ze hebben zich de voorbije weken toch al een beetje kunnen laten zien en dat is enkel maar goed. We moeten weten waar we staan met oog op volgend seizoen. Dus gaan we dit blijven doen."

Want: "Voor ons is play-off 2 winnen geen absolute must. We willen het heel graag, maar vanuit die goesting moet het komen. En dan kunnen we de jeugd kansen geven."