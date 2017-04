Voor Engelse analist is het duidelijk na blamage: "De spelers willen Wenger buiten"

Het zijn lafaards, ze ontvluchten de duels -Jamie Carragher Deel deze quote:

Hij vindt dat er te weinig ambitie is. "Omdat hij er al zolang is, beheerst Wenger de hele club, van onder tot boven. Toen hij kwam, werden er meteen titels gehaald en was men teleurgesteld met de tweede plaats. Nu is top-vier al een hele tijd acceptabel. Dat kan niet. Dat heeft niets met Arsenal te maken."

De spelers komen ook niet ongeschonden weg. "Het zijn lafaards, ze vluchten uit de duels. Sanchez en Özil zijn beschamend sinds er over hun contract gepraat werd. We hebben veel kritiek op Özil, maar Sanchez was verschrikkelijk slecht de laatste maanden."