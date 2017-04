Domper voor Club Brugge: lange schorsing dreigt voor sterkhouder achterin

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van drie speeldagen, waarvan één uit een voorwaardelijke straf, + 600 euro boete gevorderd voor Benoît Poulain. De Franse verdediger ging op speeldag 1 in de clash met AA Gent met twee voeten vooruit door op Brecht Dejaegere.

De middenvelder van de Buffalo's kon de tackle ontwijken, maar slikte wel een gele kaart wegens protest. Daar bleef het bij voor Dejaegere, maar voor Poulain ziet het er nu minder goed uit. Na de vele afwezigen in het aanvallend compartiment is dit opnieuw een domper voor blauw-zwart. De Belgische landskampioen kan wel nog in beroep gaan.