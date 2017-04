Zo kon het niet verder: Messi ziet bondscoach ontslagen worden

Argentinië staat pas vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties en heeft het moeilijk om een reeks goeie resultaten neer te zetten. Met de kwalificatie van het WK in Rusland op het spel, begint in het voetbalgekke land de paniek toe te slaan.

Het WK missen, dat zou de eerste keer zijn sinds 1970, dus twijfelde Claudio Tapia, de nieuwe bondsvoorzitter, niet. Hij stuurde Bauza de laan uit. Nu Argentinië op zoek moet naar een nieuwe bondscoach, zullen de geruchten rond Diego Simeone opnieuw de kop opsteken.