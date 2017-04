Geen vertrouwen in 'getormenteerd' Club Brugge: "Met deze ploeg gaat het niet lukken"

Ceulemans ziet maar drie ploegen in aanmerking komen. "Anderlecht, Club Brugge en AA Gent. Charleroi, KV Oostende en Zulte Waregem hebben volgens mij geen kans op de titel. De eerste drie zullen het uitvechten tot de slotspeeldag", vertelt hij bij HLN.

Club Brugge zal echter uit een ander vaatje moeten gaan tappen. "Ze hadden het heel moeilijk tegen Charleroi, dat goed georganiseerd stond te voetballen. Club speelde nauwelijks kansen bij elkaar en voetbalde ook gewoon niet goed. Na het doelpunt van Wesley, dat een beetje uit de lucht viel, verwachtte je dat blauw-zwart meer ging profiteren van de ruimte, maar dat lukte ook niet."

Mannen met ideeën

"Waar het misloopt? De afwezigheid van José Izquierdo en Lior Refaelov, zoveel is duidelijk. Dat zijn mannen met een idee, ze zorgen voor creativiteit. Of en hoe ze terugkeren, zal uitmaken of Club kampioen zal spelen. Met deze ploeg zal het alvast niet lukken."