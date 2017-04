Preud'homme kan bijna weer rekenen op belangrijk wapen: "Een gok"

door Timothy Collard vanuit Brugge

Michel Preud'homme kan bijna weer rekenen op Anthony Limbombe: "Een gok"

Foto: © Photonews

Met één op zes kan Club Brugge niet tevreden over zijn start in play-off 1. De regerende landskampioen verdiende tot twee keer toe meer, maar kon dus nog niet winnen. Met de terugkeer van enkele jongens, krijgt Michel Preud'homme de komende weken meer opties in de aanval.