UPDATE: Explosie aan spelersbus Borussia Dortmund zorgt voor Ã©Ã©n gewonde, match tegen Monaco verplaatst

Daarbij raakte verdediger Marc Bartra gewond. De Spanjaard werd in de arm geraakt door glasscherven aldus Marca en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of het om een aanslag gaat.

In de buurt van de spelersbus trof men namelijk drie explosieven aan. De spelers werden meteen in veiligheid gebracht, maar de partij tegen Monaco werd logischerwijs naar morgen (18u45) verplaatst.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm