VIDEO-analyse: "Juventus maakt echt wel kans tegen Barcelona"

Barcelona ontsnapte in de vorige ronde aan de uitschakeling na een 6-1 overwinning tegen PSG - na een 4-0 verlies in Parijs. Een soortgelijk scenario vermijden ze maar beter tegen het erg degelijke Juventus.

Dortmund en Monaco van hun kant kunnen zich naar de halve finales stunten, want geen van beiden werd in die fase van de strijd nog verwacht. Beide teams strijden vaak met een open vizier, dus hopen we op een leuke strijd.

We analyseerden beide wedstrijden uitvoerig. Hier kan u het filmpje daarvan bekijken. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden in beslag nemen:

