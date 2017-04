Anderlecht-speler raakte eerste 19 minuten en 18 seconden (!) gÃ©Ã©n enkele bal tegen AA Gent: "Dat was des duivels en ongezien"

Zo duurde het maar liefst 19 minuten en 18 seconden vooraleer Alexandru Chipciu een bal raakte. "Als ik dat deed destijds, dan moest ik naar de bank", reageerde Jan Mulder aan de tafel van Extra Time. "Dat bestond niet."

"Des duivels en uniek", pikte Filip Joos in. "Je mag alle matchen van dit weekend bij elkaar nemen. Er is geen enkele speler die geen bal raakte tijdens de eerste 20 minuten na de aftrap. Dat zegt heel veel over Anderlecht, dat niet baas was en geen idee had."