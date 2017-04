Dortmund-doelman reageert: "Er volgde een gigantische explosie, iedereen was in shock"

Verdediger Marc Bartra werd geraakt door glasscherven van de ruit die het begaf. Naast hem zat Roman Burki. De doelman reageerde intussen tegenover Blick.

"We verlieten het spelershotel rond iets voor zeven. Toen de bus de grote laan opreed, volgde een gigantische explosie", aldus de Zwitser die op laatste rij zat.

Iedereen op de grond

"Na de ontploffing doken we allemaal op de grond van de bus. Want we wisten niet wat ons overkwam. Iedereen was in shock. De politie kwam snel ter plaatse om ons in veiligheid te brengen."