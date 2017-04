Tessa Wullaert in de bloemetjes gezet

Wullaert werd eerder dit jaar in februari verkozen tot eerste Gouden Schoen bij de vrouwen, waarop ze haar schoen afgaf om - zoals dat gebruikelijk is - te vergulden.

De match tegen Schotland is nu hét moment om haar voorafgaand aan de wedstrijd even in de bloemetjes te zetten. Het zal ongetwijfeld leuke beelden opleveren.

Meer dan 2000 tickets werden ondertussen verkocht, terwijl de loketten vanavond ook nog open gaan voor het duel dat om 20.45 uur begint.