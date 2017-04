Ook geen licentie voor Antwerp, club gaat in beroep

Eerder op de dag liet een journalist weten dat alles in orde was, maar we kregen al gauw telefoon van Antwerp dat zijzelf nog geen nieuws hadden ontvangen en dat het wel voorbarig was. Intussen is duidelijk dat Antwerp zijn licentie toch niet gekregen heeft omdat er een paar documenten ontbraken, weet ATV.

De club gaat bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) in beroep tegen die straf. Eerder werd ook al bekend dat Moeskroen geen licentie heeft voor volgend seizoen. Daardoor stijgt de kans dat Westerlo toch in eerste klasse mag blijven.