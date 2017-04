Schorsing Poulain betekent goed nieuws voor sterkhouder van vorig seizoen

Vorig jaar was Bjorn Engels nog een grote component in de titelrush van Club Brugge, maar door omstandigheden belandde hij de laatste tijd op de bank. Poulain deed het immers goed bij zijn afwezigheid en Preud'homme had geen reden om te wisselen. Nu moet hij dat noodgedwongen echter toch doen.

Merkwaardig dat een jongen die vorig jaar - mits hij geen blessure had gehad - zo goed als zeker was meegegaan naar het EK nu niet meer aan spelen toekwam. Engels vertrekt deze zomer zo goed als zeker. Maar hij mag zich nu weer in de kijker spelen en afscheid nemen van zijn Brugs publiek.