Heeft Martinez deze jongeman op het oog? "Ik heb het gevoel dat ik het niveau heb om eens bij de Rode Duivels te horen"

Zo hoopt Theo Bongonda (21) vurig op een selectie voor de nationale ploeg. “Ik heb het gevoel dat ik het niveau heb om eens bij de Rode Duivels te horen", zegt de winger van Celta de Vigo in Het Laatste Nieuws.

Voorselectie

"Ik speel toch veel in één van de grootste competities ter wereld. Martinez? Neen, ik heb hem nog niet aan de lijn gehad, maar mijn makelaar Fouad Ben Kouider staat met hem in contact. Ik hoorde dat ik de laatste keer in de voorselectie zat, maar daar bleef het bij. Misschien is het voor een volgende keer.”

Bongonda heeft langs de ene kant nog wel wat geduld, maar toch hoopt hij binnenkort deel uit te maken van de nationale ploeg. “Ach, het is niet aan mij om de selectie te maken, maar het wringt een beetje dat sommige spelers die bij hun club op de bank zitten meer aandacht krijgen."