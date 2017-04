Genk met heel veel vertrouwen: "Dit voelt als een prijs"

En Houben stapte niet het vliegtuig op met het gevoel dat het avontuur al afgelopen kan zijn volgende week. "We zijn natuurlijk fier en trots, maar we gaan ook naar daar om een goed resultaat neer te zetten", klonk het bij Sporza. "Ik gaf ons eerst 40 procent kans, maar nu we eerst uit spelen, geef ik ons 50 procent."

Na het missen van play-off 1 kon Genk wel een opkikkertje gebruiken. "Dit voelt als een prijs die we halen. Als we doorgaan zou het prachtig zijn. In Europa zijn we geen nobele onbekende. Als we erbij zijn, doen we het goed en dat krijgt weerklank in Europa. Dat is belangrijk om spelers aan te trekken, maar ook om spelers bij ons te houden."