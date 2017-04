Ex-speler van Anderlecht windt er geen doekjes om: "Ik moet niet weten van Preud'homme. 't Is een gestemaker"

Gewezen Anderlecht-speler Jef Jurion (80) heeft het bijvoorbeeld niet echt begrepen op Michel Preud'homme. “Pas op, ik moet wel niet weten van Preud’homme. ’t Is een goeie kameraad van jullie gazet, hé? Dat trek ik mij niet aan - ’t is een gestemaker", klinkt het fors in Het Laatste Nieuws.

"En het was géén duwfout op Van Rhijn", gaat de gewezen speler van Anderlecht verder. "Die jongen van Charleroi (Clément Tainmont, nvdr.) zette gewoon een handje omdat Van Rhijn achteruit loopt. Kijk maar eens goed.”