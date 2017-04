Thierry Henry kiest voor een Belg als 'Speler van het Jaar' in de Premier League

Henry heeft zijn stem uitgebracht op Eden Hazard. De T3 van de Rode Duivels kiest dus voor één van 'zijn speler', maar daar moet niet te veel achter gezocht worden. Henry was al fan van Hazard voor hij assistent van Roberto Martinez werd.

Romelu Lukaku, ook één van de kanshebbers, en pupil van de spitsentrainer, krijgt dus niet zijn stem. Maar goed, met Hazard zal iedereen wel kunnen leven.

To clear up any misunderstanding my vote for signing of the season is #sadiomané & my vote for player of the year is @hazardeden10!