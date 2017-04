Francky Dury legt vijf nieuwkomers onder de loep: "Hij doet me denken aan Sylla en Coulibaly" en "Geweldig op training, maar introvert"

Babacar Gueye kwam op huurbasis over van Hannover 96, zonder aankoopoptie. Hij scoorde al twee keer, gaf al assists en wordt met zijn 412 speelminuten steeds meer een supersub bij Essevee. "Niet vergeten dat hij vier maanden niet had gespeeld", aldus Francky Dury.

Gueye doet me denken aan Coulibaly en Sylla

"Hij doet me wat denken aan Sylla en Coulibaly en heeft met zijn 1 meter 92 echt wel présence. Hij is een enorme werkkracht en toch ook doelgericht. Hij heeft alles om een goede spits te worden en heeft ook een geweldige mentaliteit."

Ook Robert Mühren scoorde al voor Essevee. In zeven wedstrijden kwam hij dankzij drie basisplaatsen en vier invalbeurten al tot 278 speelminuten. "Hij heeft wat aanpassing nodig aan de Belgische competitie, die toch helemaal anders is dan de Nederlandse. Hier moet hij veel harder werken om de bal te veroveren, maar het is een zeer goede voetballer."

Severin deed slechte ervaring op tegen Club Brugge

Yoan Severin (4 basisplaatsen, 293 minuten), Jakob Ankersen (1 invalbeurt, 35 minuten) en Aliko Bala (3 invalbeurten, 18 minuten) komen momenteel wat minder voor in de plannen van de oefenmeester van Zulte Waregem. "Bala zet stappen en doet het goed op training, maar hij is wat introvert. Hij maakte al eens een prachtig doelpunt op training, nu zal hij minuten moeten krijgen om verder evolutie te maken."

"Severin is dan weer goed begonnen, maar hij heeft een slechte ervaring gehad met de 5-0 in Brugge. Ik wil hem zeker niet kwijt, hij is nog jong. En ook Ankersen maakt een acclimatisatie door vanuit de Zweedse competitie. Die competitie lang al enkele maanden stil toen hij bij ons toekwam, dat is nooit makkelijk."