"Een Belgische ploeg in de finale van de Europa League? Waarom niet?!"

Het was één van de vele vragen die onze redacteurs kregen tijdens een Facebook Live eerder op de dag. Als we een beetje chauvinistisch zijn, dan hopen wij natuurlijk met jullie mee dat er straks (minstens) een Belgische ploeg in de finale van de Europa League staat. Toch zal het niet simpel zijn om Manchester United en Celta de Vigo uit het toernooi te knikkeren.

Maakt Anderlecht kans tegen Manchester United, maakt Genk kans tegen Celta de Vigo en wie haalt de finale als er geen Belgische ploegen bij de laatste twee zijn? Op die vragen gaven onze redacteurs antwoorden. Bekijk de Facebook Live hieronder.