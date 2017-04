Everton-trainer Koeman is duidelijk over toekomst van Lukaku

Didier Drogba vertelde in een gesprek met Sky Sports al dat hij wist wat de plannen van Romelu Lukaku zijn. Koeman moest er eens om lachen. “Ik wacht op een telefoontje van Drogba. Dan weet ik het ook. (lacht) Mij vertelde hij nog niet over zijn plannen.”

Maar bij Everton lijkt de toekomst van Lukaku toch niet te liggen. “Ik weet wel wel dat Romelu hier niet zal bijtekenen. Dat vertelde hij me wel al”, aldus Koeman op een persconferentie. “Ik kan geen invloed uitoefenen op de situatie. We zien wel na het seizoen”, besloot de coach van The Toffees. Bekijk de persbabbel van Koeman hieronder: