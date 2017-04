Mulder moet toegeven: "Genk hoopvoller dan Anderlecht"

Anderlecht liet Manchester United niet vertrekken met een overwinning, maar is het genoeg om de halve finale te halen? "Dat zou kunnen, maar we moeten voor het hele Belgische voetbal spreken. Het resultaat van Genk is volgens mij hoopvoller voor de return dan Anderlecht," gaf Jan Mulder toe. "Het feit dat de supporters deze 1-1 als een overwinning beschouwen, dat klopt toch niet helemaal. Ik ben er zeker niet gerust in."

Maar de analist kon het ook positief bekijken. "Het voelde echt aan als een grote voetbalavond en daar gaat het uiteindelijk om. 1-1 is een goeie uitgangspositie voor Manchester United, Anderlecht is ook blij met een gelijkspel. (kijkt recht in de camera) Iedereen is blij!”