JÃ¼rgen Klopp reageert voor het eerst na de aanslag op zijn ex-ploeg Dortmund

Het laatste waar ik aan dacht, was die match tegen AS MonacoDeel deze quote:

"Aanvankelijk leek het allemaal niet zo erg, maar later bleek het toch ernstiger dan eerst aangenomen. Ik had contact met een paar mensen, maar wilde hen eigenlijk niet storen met belachelijke vragen," gaf de bezorgde coach toe.

Het leven gaat door

"Ik heb gekeken en was erg trots op Dortmund en de sfeer in het stadion. Ze hebben geprobeerd van het zo goed mogelijk te doen. Maar ik zag de emotie op het gezicht van mijn ex-spelers, de shock in hun ogen." Klopp weet echter ook dat de wereld hierdoor niet stopt met draaien. "De spelers hebben een paar dagen tijd om te verwerken wat er dinsdagavond gebeurd is. Het is moeilijk om alles zomaar snel te kunnen vatten, maar het leven gaat voort."

"Of ik zelf bang of bezorgd ben? Neen, we kunnen in het leven alleen maar proberen van ons 100% in te zetten. Ik ben er heilig van overtuigd dat de mensen die instaan voor onze veiligheid dat ook doen," besloot de Duitse coach.