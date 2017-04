'Remontada' Barcelona: tegen deze jongens - met indrukwekkende cijfers - wordt dat net iets moeilijker

Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn verdedigende beesten, amper te passeren. Met hun 29- en 32-jarige leeftijd combineren ze pakken ervaring, tesamen goed voor 159 wedstrijden voor La Squadra. Dit seizoen lieten de twee centrale verdedigers en de bijna 40-jarige Buffon welgeteld... twee (!) doelpunten passeren in de 9 Champions League-wedstrijden die ze speelden.

Bijgestaan door hun Brazilianen op de backs Alex Sandro en Danny Alves is het een indrukwekkend geheel. Zet daar dan nog eens de Duitse krachtpatser Khedira voor en je weet dat de Catalanen een serieus probleem hebben. In de Serie A kreeg Juventus op 31 wedstrijden 20 goals tegen...

Maar het is zowat heel het elftal dat meeverdedigt. Had u gedacht dat Mario Mandzukic, ooit nog topschutter van Bayern München, zich ging schikken in een rol van rechtsmidden? De Kroaat zakt zowaar mee tot helemaal aan zijn eigen backlijn.

Maar het werkt wel. Kijk maar naar de tweede goal van Dybala. Van bij Buffon ging het razendsnel naar de rechterflank, waar Mandzukic zijn rechtstreekse tegenstander aftroefde en ook nog het overzicht bewaarde. Miralem Pjanic is dan weer overal te vinden. Nee, die remontada wordt niet zo makkelijk.