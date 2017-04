Deze ex-vedette van Anderlecht wil nog iets zeggen: "Spajic kan Zlatan aan"

Jovanovic is met zijn drukke agenda - de man is spelersmakelaar geworden - niet makkelijk te pakken te krijgen. Maar joviaal is hij nog altijd. "Sorry, sorry my friend", is het eerste wat we te horen krijgen. 't Is niks Milan, voor jou proberen we met plezier tien keer... "Ik hou mijn vingers gekruist", zegt Jovanovic als we hem vragen over dé match.

"Spijtig dat ik er niet in het stadion zal bij zijn. Of Anderlecht een kans maakt? Off course! Manchester United is een club met een grote geschiedenis, maar Anderlecht is dat ook. Ja, ok, ze hebben Zlatan Ibrahimovic, maar hij is niet Manchester United. De beste elf zullen het halen. En daardoor maakt Anderlecht zo'n goeie kans."