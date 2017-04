Man City wil af van Kompany, maar dan verrast coach Guardiola

"In de toekomst kan hij hopelijk weer twee wedstrijden per week spelen. Maar na de wedstrijd tegen Chelsea had hij last van zijn been en we wilden geen risico's nemen," meldde Pep Guardiola in een persconferentie.

"Maar het was natuurlijk goed nieuws dat hij de volledige wedstrijd kon spelen en hij speelde op een hoog, hoog niveau. Wat we deze twee, drie dagen gezien hebben, is dat hij klaar is voor de volgende wedstrijd." Hij ziet de Belg zelfs volgend seizoen nog in zijn ploeg, in tegenstelling tot wat de afgelopen weken gezegd werd. "Of hij volgend seizoen nog een rol kan spelen bij Manchester City? Ja, Vincent heeft een contract."