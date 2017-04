Waasland-Beveren schuift KÃ¶teles dan toch opzij

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Köteles en reservedoelman Merveille Goblet (22) ieder de helft van de wedstrijden in de play-offs voor hun rekening zouden nemen. In onderling overleg is nu evenwel beslist om tijdens de komende acht wedstrijden de kaart van Goblet te trekken. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Waasland-Beveren schuift Köteles – die nog steeds eigendom is van KRC Genk – voorlopig dus opzij. De club gelooft in de ontwikkeling van de jonge Goblet, die onlangs zijn krabbel onder een contractverlenging zette. Komend weekend zal de ex-doelman van Standard al tussen de palen staan tegen KV Mechelen.