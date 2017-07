Engels vertrekt bij Club Brugge en weet al (ongeveer) waar zijn toekomst ligt

Björn Engels is zo goed als zeker aan zijn laatste wedstrijden als speler van Club Brugge bezig. De centrale verdediger is 22 en acht zichzelf rijp om de stap naar het buitenland te zetten. Engels weet zelfs al min of meer waar zijn toekomst ligt.